تعميق التفاهم السياسي وتعزيز الجهود محور محادثات لعمامرة ونظيره الكرواتي

شدد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة، اليوم الأحد، على ضرورة تطوير وتعزيز العلاقات الجزائرية-الكرواتية.

وجاء هذا في الكلمة التي ألقاها رئيس الدبلوماسية الجزائرية خلال منتدى الأعمال الجزائري-الكرواتي، اليوم بالجزائر العاصمة.

وأكد رمطان لعمامرة العمل على تطير وتعزيز العلاقات التجارية الدبلوماسية بين الجزائر وكرواتيا والعمل على ترقيتها وتوسيعها إلى مجالات أخرى.

وتهدف زيارة وزير الخارجية الكرواتي، جوردان ردمان إلى تعميق التفاهم السياسي بين البلدين حول المنطقة الوسطى. القضايا وتعزيز التعاون الثنائي.

وتعد هذه الزيارة الأولى من نوعها لوزير الخارجية الكرواتي إلى الجزائر.

وأعرب لعمامرة عن أمله في أن تسهم زيارة نظيره الكرواتي للجزائر في تحقيق هدفين رئيسيين. الأول يتمثل في تعميق التفاهم السياسي حول القضايا المركزية ذات الاهتمام المشترك. والثاني يتعلق بتعزيز الجهود المشتركة لتعزيز التعاون الثنائي. من خلال مذكرة التفاهم للتعاون الدبلوماسي الموقعة أمس السبت بين الطرفين.

وتميل مذكرة التفاهم للتعاون الموقعة بين الجزائر وكرواتيا إلى دعم التعاون بين دبلوماسيي البلدين. من خلال تنظيم دورات تدريبية وتوفيق الإجراءات بين المعهدين الدبلوماسيين في البلدين.

وقد أكد وزير الشؤون الخارجية والشؤون الاوروبية لجمهورية كرواتيا, جوردان جرليك رادمان. أن بلاده تعتبر الجزائر “شريكا مهما” وتلعب دورا “خاصا في استقرار الاوضاع في دول جنوب البحر المتوسط”.

وقال رادمان, في اطار زيارة العمل التي يقوم بها الى الجزائر. أن “كرواتيا وكذا الاتحاد الأوروبي، يعتبران الجزائر شريكا مهما. حيث تلعب الجزائر دورا خاصا في استقرار الأوضاع في دول جنوب البحر المتوسط”.

كما أضاف الوزير الكرواتي أن بلاده “تقدر كثيرا” أهمية استقرار الأوضاع في منطقة جنوب المتوسط. قائلا : “بالنسبة لنا من المهم جدا أن نرى السلام والاستقرار. واثر ذلك على المنطقة مع البحث عن إيجاد حل لبعض الخلافات” الناشبة هنا وهناك.

وعن مجالات التعاون الاقتصادي, أكد الوزير الكرواتي أن بلاده حاضرة تقليديا في الجزائر. وتوجد حاليا الكثير من المجالات الجديدة للتعاون على غرار قطاعات الصيد البحري وتربية المائيات وصناعة السفن.

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp