تعميم إستعمال أجهزة الدفع الإلكتروني في المحلات التجارية

ترأس وزير المالية، لعزيز فايد بحضور وزير البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية كريم بيبي تريكي. إجتماعا تنسيقيا حول تعميم وتطوير وسائل الدفع الإلكتروني.

وحسب بيان لوزارة المالية، فإن الهدف من هذا الإجتماع هو تقييم التقدم المحرز. في تنفيذ خارطة الطريق المؤسسية المخصصة لتطوير وسائل الدفع الإلكتروني.

وشدّد وزير المالية خلال كلمته الإفتتاحية على أهمية تعزيز التعاون بين القطاعات لمواجهة التحديات المشتركة. وخاصة تلك المتعلقة بالدفع الإلكتروني. مشيرا إلى أن تسريع رقمنة الخدمات المالية يمثل أولوية إستراتيجية للحكومة. تهدف إلى تحديث النظام المصرفي وتحسين تجربة المواطنين والفاعلين الاقتصاديين.

كما تناول الإجتماع محورين رئيسيين يتعلق الأول بمتابعة تنفيذ خارطة الطريق. الخاصة بتطوير وسائل الدفع الإلكتروني. حيث قدم المدير العام للخزينة والمحاسبة عرضا شاملا عن التقدم المحرز حتى الآن. مسلطا الضوء على الإنجازات والتحديات التي لا تزال قائمة لضمان الإنتقال الفعال نحو وسائل الدفع الإلكتروني.

أما المحور الثاني، فقد ركز على تعميم إستخدام أجهزة الدفع الإلكتروني (TPE) بين التجار، حيث أكد وزير المالية على ضرورة تسريع نشر هذه الأجهزة لدى التجار. معتبرا أن هذه الخطوة تُعد مؤشرا أساسيا على نجاح جهود تحديث القطاع. مشيرا إلى أن توفر البطاقات البنكية وأجهزة الدفع الإلكتروني يُعد عنصرا حاسما لنجاح هذه العملية. داعيا جميع الفاعلين في القطاع إلى دعم هذا التوجه الرقمي وتسهيل وصول الجمهور إلى هذه الأدوات.

وأضاف البيان أن مداخلات كل من وزير البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية ومحافظ بنك الجزائر أثرت النقاش. حيث قدموا رؤى إضافية حول الآليات والوسائل التي يمكن إعتمادها لتحقيق الأهداف المنشودة. مؤكدا إلتزام السلطات بتعزيز الرقمنة الشاملة لجميع الخدمات، ما سيشكل دعامة قوية للتنمية.