تعميم إستعمال الملف الطبي الإلكتروني على مستوى المستشفيات الجامعية

أعطى وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات مختار حزبلاوي، تعليمات صارمة لمدراء المستشفيات، بتعميم استعمال الملف الطبي الإلكتروني، على مستوى كل المراكز الاستشفائية الجامعية.

وقال حزبلاوي خلال إجتماع مع رؤساء المجالس العلمية والمدراء العامون للمراكز الاستشفائية الجامعية ومراكز مكافحة السرطان، أن هذا الإجراء يدخل في إطار المنظومة المعلوماتية الوطنية.

داعيا إلى ضرورة تجهيز كافة المصالح الصيدلانية الاستشفائية بنظام التسيير الإلكتروني للأدوية لاسيما مخزون الأدوية .

وشدّد على ضرورة تطوير النشاطات الطبية الجراحية، والرقي بها الى مستوى عالي، وتحسين وتنظيم عمل سير مصالح الاستعجالات ومعالجة كل الاختلالات.

كما أمر المسؤول الأول عن قطاع الصحة بإنشاء سجل وطني للأمراض النادرة.

وفيما يخص الاستقبال والتوجيه والنظافة الاستشفائية، دعا الوزير إلى توفير كل ما شأنه تسهيل عملية التكفل بحالات المستعجلة، بتوفير وصيانة التجهيزات و المعدات الطبية الجراحية .

مركز ا على أهمية التسيير العقلاني والمحكم لكل وسائل و الإمكانيات، التي تسخر بها الدولة لخدمةصحة المواطنين.

كما أمر المجتمعين بإعادة التأهيل وإعادة بعث مشاريع التهيئة المتوقفة واعتماد مبدأ التنسيق والاتصال كقاعدة أساسية بين مختلف المصالح الاستشفائية

وألّح الوزير على ضرورة توفير كل الظروف الملائمة لاداء المهام الفرق الطبية، والشبه الطب الطبية على أحسن وجه وتوفير شروط الأمن لفرق المناوبة.

كما تطرق للضرورة المضي قدما بالبرنامج الوطني لزرع الأعضاء، والأنسجة، والخلايا الشريطة للحصول على إعتماد مسبق للوكالة الوطنية لزرع الأعضاء.

كما شدد الوزير على ضرورة التكفل العاجل بديون الصيدلية المركزية للمستشفيات، وإعداد صفقات الخاصة بها .

قرر عقد إجتماعين في الايام المقبلة لتناول موضوع الاستعجالات الجراحية وموضوع.