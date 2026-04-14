تعميم الحل الرقمي “SMSing” بين قطاعي الطاقة والري لتعزيز سرعة تبادل المعلومات

ترأس وزير الطاقة والطاقات المتجددة، الدكتور مراد عجال، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا تنسيقيًا خصّص لبحث سبل تعميم الحل الرقمي SMSing لفائدة مصالح وزارة الري. وذلك بحضور الأمين العام لوزارة الري المكلّف بتسيير شؤون القطاع.

ويأتي هذا الاجتماع تنفيذًا لتوجيهات الوزير الأول سيفي غريب، المتعلقة بتعزيز التعاون بين وزارتي الطاقة والطاقات المتجددة ووزارة الري، من أجل تعميم استعمال الحلول الرقمية المعتمدة من قبل المتعامل الطاقوي سونلغاز، خاصة ما يتعلق بتبادل المعلومات وتسريع معالجتها.

وخلال جلسة العمل التي احتضنها مقر وزارة الطاقة والطاقات المتجددة، وبمشاركة عدد من المسؤولين والخبراء من كلا القطاعين، تم التأكيد على تفعيل تعميم هذا الحل الرقمي على كافة مصالح وزارة الري، بما يسهم في تحسين الأداء الإداري وتعزيز فعالية التنسيق بين مختلف الهياكل.

وفي هذا السياق، أبرز الدكتور مراد عجال، الخبرة التي يتمتع بها قطاع الطاقة، من خلال سونلغاز، في تطوير وتعميم استخدام التطبيقات والحلول الرقمية. مشيرًا إلى دورها الكبير في تسهيل مرونة تبادل المعلومات ومعالجتها في آجال قياسية، مع ضمان أمنها.

كما شدد الوزير على الكفاءة العالية التي يتمتع بها خبراء سونلغاز في مجال الرقمنة وتطوير الأنظمة المعلوماتية. مؤكدًا أهمية الاستفادة من هذه الخبرات لدعم مسار التحول الرقمي في مختلف القطاعات الحيوية.