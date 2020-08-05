تعميم الصيرفة الاسلامية عبر 32 وكالة قبل نهاية سبتمبر المقبل

كشف اليوم الأربعاء الرئيس المدير العام للبنك الوطني الجزائري ميلود فراحتة في تصريح لتلفزيون النهار أن نشاط الصيرفة الإسلامية سيقتصر في البداية على وكالة BNA بشارع ديدوش مراد بالعاصمة كمرحلة أولى فيما سيتم تعميم نظام الصيرفة الإسلامية تدريجيا بالوكالات إبتداء من الأسبوع المقبل.

هذا وأعلن ميلود فراحتة عن تعميم شبابيك الصيرفة الإسلامية عبر 32 وكالة قبل نهاية سبتمبر المُقبل بمعدل وكالتين إثنين إلى 3 كل أسبوع وهو ما يسمح حسبه بتغطية كل الولايات عبر القطر الوطني بنشاط الصيرفة الاسلامية مع نهاية السنة الجارية.

و للإشارة فقد عرفت العديد من وكالات البنك الوطني الجزائري عبر التراب الوطني إقبالا وتوافد كبرين من طرف الجزائريين للحصول على إستفسارات أكثر حول خدمات الصيرفة الإسلامية والتي تشمل تسعة منتجات موافقة لأحكام الشريعة الإسلامية.