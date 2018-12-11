«تعميم بيع أدوية آلام مرضى السرطان على كل الصيدليات!»

المدير العام للصيدلة المركزية للمستشفيات امحمد عياد في تصريح لتلفزيون «النهار»:

«فاتورة استيراد الأدوية بلغت 1.7 مليار دولار في 10 أشهر»

كشف المدير العام للصيدلة المركزية للمستشفيات، امحمد عياد، أنه سيتم تعميم بيع أدوية تخفيف آلام السرطان على كل الصيدليات.

وقال المسؤول، أمس، خلال نزوله ضيفا على برنامج «قهوة وجورنان» على قناة «النهار»، إن أدوية مرضى السرطان تؤخذ في المستشفيات تحت رقابة الطبيب، موضحا أن هناك صيدليتين على مستوى العاصمة لاقتناء دواء تخفيف آلام مرضى السرطان.

وأشار عياد، إلى أن الصيدلية المركزية تسعى مع وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، إلى تعميم الدواء على مستوى الصيادلة الخواص، لكي يستطيع المريض اقتناء الدواء بوصفة طبية.

من جهة أخرى، كشف المدير العام للصيدلة المركزية للمستشفيات، أنّ فاتورة استيراد الأدوية، بلغت 1.7 مليار دولار، حتى نهاية أكتوبر 2018، مشيرا إلى أنّ 1.6 مليار دولار قيمة الإنتاج المحلي من الأدوية.

وفنّد ضيف «النهار» أن تكون هناك ندرة في الدواء حاليا، باعتبار أنّ السنوات الأخيرة عرفت استقرارا في تموين وتوزيع الأدوية، وأشار إلى أنه خلال 5 سنوات الماضية كانت هناك ندرة لـ250 إلى 300 دواء في المستشفيات، فيما عرفت سنة 2018، ارتفاعا بـ26 من المئة مقارنة بالعام الماضي، فيما يخص توزيع الأدوية.