تعميم تسويق حليب البقر المدعم بمختلف الملبنات

سمح إنتاج حليب البقر الطازج المدعم بخفض فاتورة استيراد مسحوق الحليب بـ 17 مليون دولار. وهذا منذ انطلاق العملية في ماي الماضي.

وقالت الرئيسة المديرة العامة لمجمع “جيبلي” سماح لحلوح في تصريح لـ”وأج” على هامش انطلاق المراحل التجريبية للإنتاج بمصنع الحليب للرويبة بالجزائر العاصمة. أن نظام تسويق حليب البقر سمح بتوفير كمية معتبرة من المسحوق. ما ساهم بتقليص فاتورة الاستيراد بأزيد من 17 مليون دولار”.

وأضافت لحلوح، أن مجمع “جيبلي” قد شرع في 21 ماي 2024 بتسويق أكياس الحليب منزوع الدسم جزئيا والموجهة للبيع بسعر مقنن 25 دج. انطلاقا من حليب البقر الطازج، مما وفر مبالغ هامة للخزينة العمومية.

وحسب الأرقام التي قدمها وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري يوسف شرفة. على هامش انطلاق المراحل التجريبية بمصنع الرويبة. فقد بلغ حجم الإنتاج الوطني لحليب البقر الطازج المدعم بـ68 مليون لتر منذ إنطلاق العملية. مؤكدا أنه سيجري تعميم إنتاج هذا الحليب على مختلف الملبنات، بما في ذلك الخاصة.

وبخصوص الإستعدادات الخاصة بشهر رمضان، أشارت لحلوح إلى أن المجمع وضع كل الإمكانيات لتلبية الطلب على الحليب. مؤكدة أن هذا المنتوج سيكون متوفرا في مختلف ولايات البلاد، بفضل القدرات الإنتاجية لوحدات المجمع.

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