تعميم خدمة الدفع الإلكتروني.. نفطال توقع اتفاقية مع BEA

وقعت مؤسسة نفطال، اليوم الثلاثاء، اتفاقية شراكة مع بنك الجزائر الخارجي BEA لتعميم خدمة الدفع الإلكتروني.

وأشرف على مراسم التوقيع الرئيس المدير العام لنفطال، جمال شردود. والمدير العام لبنك الجزائر الخارجي، الهواري رحالي.

وبحضور الأمين العام للنقابة الوطنية، عبد الحق عمراني، والإطارات المسيرة للشركتين.

وتنص هذه الاتفاقية على تشجيع أصحاب المحطات الخاصة الذين يعملون تحت شعار نفطال (237 محطة ذات تسيير حر و1538 نقطة بيع معتمدة) لاعتماد وسيلة الدفع الإلكتروني.

وذلك من خلال تجهيزهم بمعدات الدفع الإلكتروني، تكملةً للاتفاقية الموقعة سابقاً بين الطرفين.

حيث قامت نفطال بتوفير خدمة الدفع الالكتروني لأكثر من 400 محطة خدمات تابعة لها. بالإضافة إلى 8 محطات خضراء و47 مركز تحويل سيرغاز و46 محطة تشحيم وبيع العجلات المطاطية و6 قاعات عرض، متواجدة عبر كل التراب الوطني.

وبالمناسبة، أكد الرئيس المدير العام لنفطال أنّ هذه العملية تندرج في إطار السياسة العامة لنفطال. وتطبيقاً لتعليمات السلطات العليا للبلاد الهادفة لترقية وتعميم الرقمنة على كل المستويات. ما يجعل نفطال أحد أبرز الفاعلين في هذا المجال، وذلك عبر الخدمات العصرية التي تقدمها وتتماشى مع احتياجات الزبائن.

ومن جانبه، أعرب المدير العام لبنك الجزائر الخارجي (BEA) عن تقديره للشراكة القوية بين المؤسستين. معبراً عن تفاؤله بالمرحلة الثانية التي تهدف إلى توسيع نطاق استخدام أجهزة الدفع الإلكتروني، وفقاً للاستراتيجية الوطنية.

وأضاف المسؤول ذاته أن هذه الاتفاقية ستمكّن الطرفين من تحسين خدمة الدفع الإلكتروني على مستوى كل محطات الخدمات. والاستفادة من الخبرات المكتسبة في هذا المجال، عملا بمبدأ رابح رابح.