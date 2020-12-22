تعميم سحب المنحة الجزافية للتضامن على كل مكاتب البريد

أعلنت وزيرة التضامن، كوثر كريكو، عن إمكانية سحب المنحة الجزافية للتضامن عبر أي مكتب بريد عبر الوطن ابتداء من 1 جانفي 2021.

وكشفت الوزيرة، اليوم الثلاثاء، عن تحيين اتفاقية تعود لسنة 1996 لمواكبة التطورات الراهنة.

وأوضحت كريكو، إن هذه الإتفاقية ستمكن المستفيدين من المنحة الجزافية للتضامن من سحبها عبر أي مكتب بريدي متواجد عبر القطر الوطني.

مشيرة إلى إن سحب هذه المنح، كان يقتصر على 700 مكتب بريدي، ليتم توسيعها إلى 4 آلاف مكتب بريدي.

ويأتي هذا لفائدة 950 ألف مستفيد من هذه المنح عبر التراب الوطني، وذلك ابتداء من 1 جانفي 2021، حسب الوزيرة.

وأكدت كريكو، إن تخفيف الإجراءات يهدف إلى تحقيق الشفافية والعدالة، وتكافؤ الفرص في التعاملات الإدارية لتحسين الخدمة العمومية.

بالإضافة إلى ترشيد النفقات العمومية وتخفيف الإجراءات على المواطنين.

وأكدت كريكو، على خيار قطاع التضامن لتحقيق التحول الرقمي وتعميم استخدام تكنولوجيا الإعلام والاتصال.

وشددت الوزيرة، على إن المنحة الجزافية تعد أهم إعانة مالية تقدمها وزارة التضامن لفائدة الطبقة المعوزة.

وفي الأخير، ثمنت كريكو، مجهودات قطاع البريد في تحقيق هذا المكسب لفائدة الطبقة الهشة.