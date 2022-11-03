تعميم سياسة “صفر ورق” على كافة مؤسسات التعليم العالي

وجّهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعليمة إلى رؤساء الندوات الجهوية للجامعات ومديري مؤسسات التعليم العالي. بالتخلي نهائيا عن استعمال الورق في النشر والإعلانات والملصقات. واستبدالها بالإعلانات الرقمية.

وحسب ما أفاد به بيان للوزارة، فإن الإجراء يأتي في إطار مسعى رقمنة القطاع والتعاملات المختلفة في الوسط الجامعي. وتعميما لسياسة صفر ورق والإستغناء عن الإعلانات الورقية.

حيث وجهت مصالح الوزارة الوصية مراسلة للسادة رؤساء الندوات الجهوية للجامعات بالإتصال مع مديري مؤسسات التعليم العالي. تدعوهم إلى التخلي نهائيا عن استعمال الورق في النشر والإعلانات والملصقات. لاسيما في المؤسسات ذات الطابع البيداغوجي. لما تحدثه من تشويه للمنظر العام لبعض الفضاءات الجامعية. وما ينجم عنها من انطباعات سلبية لدى المرتفقين، واستبدالها حصريا بالإعلانات الرقمية عبر المواقع الإلكترونية لمؤسسات التعليم العالي ومختلف حساباتها لشبكات التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني.

وأضاف البيان، أن هذه العملية هي أحد معايير تقييم هذه المؤسسات ومدى مساهمتها في الإنتقال الرقمي الذي هو أحد أهداف القطاع الاستراتيجية.

ولفتت الوزارة في بيانها إلى أن الإلتزام بالنشر الرقمي سيؤدي حتما إلى ترشيد النفقات وتخفيض التكلفة. إضافة إلى أن الإستغناء عن النشر الورقي سيكون له آثار إيجابية على جمالية المحيط على مستوى المجمعات الجامعية.

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