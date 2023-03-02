قناة النهار تعميم عمليات الدفع الإلكتروني على كافة محطات الوقود التابعة لنفطال بقلم النهار أونلاين نشر في 02 مارس 2023 - 20:45 شارك غرِّد أرسل 32 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/qD9I4 اقرأ أيضا "علي عون يوجه رسالة شديدة اللهجة إلى هذه الشركة" : راكم تحت المجهر..كل واحد يأخذ مسؤوليتو قناة النهار 12 فيفري تساقط أمطار رعدية على هذه المناطق قناة النهار 17 فيفري رئيس الجمهورية :"باش ترفع راسك لازم تضمن التغذية" قناة النهار 28 فيفري حج 2023 : في حال وفاة أحد الفائزين بقرعة الحج .. هؤلاء الأشخاص المعنيين بتعويضهم قناة النهار 19 فيفري درك تقرت يحجزكمية من اللحوم الفاسدة وغير صالحة للأكل موجهة للمواطنين قناة النهار 13 فيفري صريح جدا: هذه هي الوظيفة التي يحلم بها الجزائريون قناة النهار 20 فيفري السعيد شنقريحة يستقبل أمين مجلس الأمن لفدرالية روسيا قناة النهار 27 فيفري أجواء شتوية وثلوج بداية من الغد بهذه المناطق قناة النهار 23 فيفري "نوال زعتر: " الممثلات اصحاب البوتوكس ما يقدروش يعبروا بوجوههم قناة النهار 10 فيفري تيارت : عائلة الطفل خالد تستغيث لإنقاذ طفلها وإجراء عملية لزرع الكلى والكبد قناة النهار 26 فيفري