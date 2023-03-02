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تعميم عمليات الدفع الإلكتروني على كافة محطات الوقود التابعة لنفطال

بقلم النهار أونلاين
تعميم عمليات الدفع الإلكتروني على كافة محطات الوقود التابعة لنفطال
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