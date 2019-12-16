تعنت “غوارديولا” بعدم إشراك “محرز” يثير التساؤلات !

لا يزال الفيلسوف الإسباني “بيب غوارديولا” يثير التساؤلات بعدم إقحامه النجم الجزائري “رياض محرز” كأساسي في مباريات الفريق.

بلغة الأرقام، محرز ملك الرواق الأيمن، بل هو الأفضل في فريقه عندما يشارك كأساسي، غير أن “غوارديولا” يرى الأمور بطريقة أخرى.

ففي كل مرة يشارك “محرز” كأساسي يبصم على هدف عالمي أو على تمريرة حاسمة لزملائه في الهجوم.

حتى النقاد في “بريطانيا” أصيبوا بالدهشة لطريقة تعامل “غوارديولا” مع صاحب جائزة أفضل لاعب في “البريميرليغ” في 2016.

كما أن الجميع طالب المدرب الإسباني بعدم تحطيم اللاعب الجزائري ومنحه فرصته الكاملة في المباريات المهمة.