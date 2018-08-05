تعهد كتابي للأساتذة بعدم تقديم دروس خصوصية

وحسب المعلومات المتوفرة لدى «النهار»، فإنه بداية من الموسم الدراسي القادم 2018-2019، سيتم إجبار الأساتذة في الأطوار التعليمية الثلاثة على إمضاء تعهد يتضمن فحواه الالتزام بعدم تقديم بدروس خصوصية والاكتفاء فقط بدروس الدعم التي يتم القيام بها في عطل الخريف والشتاء والربيع.

وجاء هذا، بعد ما انتهت التحقيقات التي قامت بها لجنة التفتيش على مستوى وزارة التربية الوطنية، إلى وجود 3 آلاف و200 أستاذ على المستوى الوطني يقدمون دروسا خصوصية بطريقة غير شرعية على مستوى بعض المستودعات، وكذا مدارس خاصة بتعليم اللغات، كما كشفت التحقيقات أن 90 ٪ من الأساتذة المعنيين يعملون في الطور الثانوي.

وقالت مصادر حسنة الاطلاع على صلة بملف الدروس الخصوصية، إن التحقيقات التي باشرتها اللجنة جاءت بناءً على العطل المرضية الكثيرة والمتعددة التي تم تقديمها على مستوى المؤسسات التربوية، والتي تم تحويلها آليا إلى مديريات التربية في الموسم الدراسي السابق.وتابعت اللجنة الأساتذة المعنيين بعد ان تبين انهم لا يتوجهون إلى المؤسسات التربوية التي يعملون بها ويفضلون التوجه الى المستودعات والى بعض المدارس التي تظهر للعيان أنها مدارس مختصة في تعليم اللغات الأجنبية الا انها في الحقيقة تجمع اكبر عدد ممكن من التلاميذ المقبلين على شهادة البكالوريا والأساتذة من مختلف مناطق الجزائر العاصمة .

وتشير المعلومات التي بحوزة النهار إلى أن الاساتذة المعنيين وجهت لهم إنذارات من قبل مديريات التربية وفي حال واصلوا ايداع العطل المرضية الموسم القادم ستزيد عقوبتهم .

وأوضح المصدر الذي أورد الخبر لـالنهار إلى أن أية مخالفة لهذا القرار سينجر عنها عقوبات صارمة تصل إلى حد الفصل من المنصب ،في حال لم يلتزم الأساتذة بنصوص هذا المنشور.كما تم إصدار تعليمات إلى مديري التربية الموزعين عبر التراب الوطني، لإجبارهم على مراقبةكل الأساتذة المتواجدين على مستوى إقليم كل مديرية، وردعهم بمختلف الوسائل للتخلص من هذه الظاهرةالتي باتت تهدد استقرار التعليم بالجزائر.