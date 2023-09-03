وزارة التربية تُلزم الاساتذة بإيداع تعهد مكتوب لتأكيد مشاركتهم في الحركة التنقلية

أوصى وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، اليوم الأحد، الأساتذة المشاركين في الحركة التنقلية، بضرورة إيداع تعهد والتزام على مستوى مديريات التربية .

وشدد الوزير على أن “ايداع الأستاذ المترشح للإلتزام، يعتبر مشاركة رسمية دون رجعة وسيعين في إحدى مؤسسات الولاية التي يرغب في الانتقال اليها”.

وأضاف أن الوزارة “تعكف أيضا على معالجة دخول وخروج الأساتذة المشاركين في هذه العملية، والذين يعدون بالآلاف، على أن يتم الاعلان عن النتائج قريبا”.