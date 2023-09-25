تعويضات تصل إلى 100 مليون سنتيم لهذه الفئة المتضررة من الصيادين 

صدر في العدد الاخير من الجريدة الرسمية رقم 61 قرار وزاري مشترك يحدد شروط وكـيفـيات تعويض الصيادين الذين فـقـدوا قوارب وسفن الصيد الخاصة بهم ولواحقها أوتضررت جزئيا جراء التقلبات الجوية بولاية تيبازة.

ويهدف هـذا القرار إلى تحديد شروط وكيفيات تعويض الصيادين الذين فقدوا قوارب وسفن الصيد الخاصة بهم. وكذا لواحق الصيد المتمثلـة في المحركات والمعدات والـــتجـهيزات وآلات الصيد، أو تضررت جزئيا وتوقف نشاطهم جراء التقلبات الجوية على مستوى ميناءي الصيد البحـــري خميستي وبوهارون وموقع الرسو فوكة البحري، بولاية تيبازة في 25 ماي سنة 2023.

ونص القرار على أنه يستفيد الصيادون الذين فقدوا قـواربهم وسفن الصيد الخاصة بهم وكذا لواحقها أو تضررت جزئيا جراء التقلبات الجوية التي حدثت على مستوى الميناءين وموقع الرسو ، من تعويض طبقًا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 23-228 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1444 الموافق 12 جوان سنة 2023 .

وحدد مبلغ التعوي ض عـن الأضـــرار بنـاء على تقرير خبرة، كما يأتي :

مبلغ أقصاه 500.000دج للواحق الصيد الخاصة بالقوارب.

مبلغ أقصاه 500.000دج للقوارب التــي يقل طولهـا عن 7 أمتار، بمـا في ذلك القوارب الملـحـقة بسفــن الصيــد البـحري. وكــذا سفــن الصيــد الــبــحــري المفقودة أو المتضررة.

مبلغ أقصـــاه 1.000.000دج للواحق سفن الصيد البحري.

ويجب على الصيادين المستفيدين من التعويض أن يكونوا مالكـين لقوارب أو سفن صـيد، وأيضا إثبات تــواجــد قــواربــهــم أوسفــن صيــدهــم ولــواحــقــهــا المتمثلة في المحركــات والمعــدات والــتــجــهــيــزات وآلات الصيــد، بــتــاريـخ التقلبات الجوية التي حدثت بولاية تيبازة في 25 ماي سنة 2023 ، بمينائي الصيد البحري خميستي وبوهارون وموقع الرسو فوكة البحري.

بالإضافة إلى أن تكون لواحق الصيد المصرح بتضررها أو فقدانها ضمن ترخيص الصيد البحري الممنوح من قبل مديرية الصيد البحري وتربية المائيات لولاية تيبازة، والمسّلم قبل تاريخ التقلبات الجوية ليوم 25 ماي سنة 2023.

ويودع طلب التعويض على مستوى مديريــة الصيد البحري وتربية المائيات لولاية تيبازة مرفقا بملف يتكون على الخصوص من:

تصريح شرفي للمالك يتضمن الأضرار التي لحقت بقوارب وسفن الصيد ولواحقها وكذا القوارب وسفن الصيد المفقودة أوالمتضررة.

وثيقة إثبات ملكية القارب أوسفينة الصيد.

بيان إثبات تواجد القارب أوسفينة الصيد على مستوى ميناءي الصيد البحري خميستي وبوهارون بتاريخ حدوث التقلبات الجوية بولاية تيبازة ليوم 25 ماي سنة 2023 ،يسّلم من قبل مصالح شركة تسيير موانئ الصيد البحري لولاية تيبازة.

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