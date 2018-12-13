تعويضات لضحايا حوادث المرور

أعلن صندوق ضمان السيارات، بتوليه مهمة تحمل كل أو جزء من التعويضات الممنوحة إلى ضحايا الحوادث الجسمانية ،التي تتسبب في وقوعها عربات برية ذات محرك.

وأوضح بيان، أنه سيتم تعويض الضحايا الذين يظل المتسبب في الحادث مجهولا، أويكون الضحية مسقوطا عنه الضمان أوكانت تغطيته غير كافية.

وإن تبين أنه غير قادرعلى الوفاء جزئيا أو كليا، وهذا بعد الحصول على محضر من الضبطية القضائية تحدد ظروف الحادث.

في حين أشار البيان، عن عدم تعويض ضحايا حوادث المرور الذين يتعرضون لإعاقات جسمانية أو الوفاة، في حالة ما إذا كان الضحية ميسور الحال ماديا.