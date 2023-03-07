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الرياضة

تعويضات لفائدة الجماهير التي فشلت في حضور نهائي “التشامبينزليغ”

بقلم فيصل زيان بوزيان
تعويضات لفائدة الجماهير التي فشلت في حضور نهائي “التشامبينزليغ”
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أعلن الإتحاد الأوروبي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عن وضع مخطط تعويضي للجماهير التي إشترت تذاكر نهائي رابطة أبطال أوروبا 2022.

ولقت صعوبة بالغة في الولوج للملعب لحضور مباراة النهائي، التي جمعت بين ريال مدريد الإسباني وليفربول الإنجليزي.

وحسب بيان الإتحاد الأوروبي لكرة القدم، عبر موقعه الرسمي، فإن قرار التعويض، سيمس الجماهير التي كانت تملك تذاكر بوابات A و B و C و X و Y و Z.

بالإضافة للجماهير التي لم يتسنى لها الدخول للملعب قبل الساعة 21.00، الوقت المحدد لإنطلاق المباراة.

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