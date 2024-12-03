تعويضات لفائدة المتضررين من فيضانات بشار وعين الصفراء

قرّرت الحكومة منح تعويضات لفائدة المتضررين من الفيضانات التي ضربت عدة ولايات من الوطن شهر سبتمبر الفارط.

وجاء هذا القرار على شاكلة مرسوم صُدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية وقّعه وزير الداخلية والجماعات المحلية إبراهيم مراد رفقة نظيره للمالية.

وهو مرسوم أكّد في مضمونه على أن المتضررين من الفيضانات التي ضربت كل من بلدية بشار وعين الصفراء بولاية مشرية في الـ6 و7 سبتمبر الفارط سيستفيدون من تعويضات لم تُحدد قيمتها وستشمل فقط المؤّمنين ضد الكوارث الطبيعة.

ويأتي هذا القرار على خلفية إعلان بلدية كل من بشار وعين الصفراء بولاية مشرية كمناطق كارثة طبيعية جراء ما خلفته الفيضانات التي عرفتها هذه المناطق مطلع سبتمبر 2024.