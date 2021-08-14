“تعويضات لكافة الفلاحين المؤمّنين وغير المؤمّنين المتضررين من الحرائق”

قال إن الحكومة وافقت على القرار، عليوي لـ“النهار“:

صندوق الكوارث الطبيعية سيتكفل بالتعويض

قررت الحكومة منح تعويضات لكافة الفلاحين المتضررين من الحرائق الأخيرة التي ضربت مختلف ولايات الوطن، سواء كانوا مؤمّنين لمنتوجاتهم أوغير مؤمّنين لها.

كشف الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين، محمد عليوي، في تصريح خص به “النهار”، عن عدة اتصالات أجراها مع مسؤولين في الدولة، يتقدمهم الوزير الأوّل، أيمن بن عبد الرحمن، من أجل معرفة قرارات الحكومة بخصوص الحرائق التي أتلفت محاصيل الفلاحين، فكان رده يكمن في تقديم المساعدة لكافة المتضررين، حيث أوضح نقيب الفلاحين هنا، بأن السلطات ستستعين بالصندوق الوطني للكوارث الطبيعية من أجل تقديم تعويضات للمتضررين من دون الحاجة إلى تقديم ملف التأمين للمحصول “التعويض سيشمل المؤمّنين وغير المؤمّنين لمحاصيلهم وأراضيهم الفلاحية”، وأضاف:”هذه كارثة ألمّت بهم ومن واجبنا التكتل لتعويضهم عن الخسائر حتى يتمكنون من الاستمرار في نشاطهم”.

وعن حجم الخسائر التي تكبدها هؤلاء، قال محمد عليوي إن تقييم الحصيلة لم يتم بعد، وأن اتصالاتنا بالمتضررين كشفت عن تسجيل أضرار كبيرة لحقت بهم عبر مختلف ولايات الوطن التي سجِلت فيها حرائق.

وقد أتت الحرائق التي ضربت عشرين ولاية من الوطن على الأخضر واليابس، فوفق بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، فقد تم إخماد الحرائق بكل من ولايات تيزي وزو 10 حرائق، بجاية 4 حرائق، جيجل 7 حرائق، الطارف 5 حرائق، البويرة وتبسة وعنابة وعين الدفلى بحريق، سوق أهراس 3 حرائق، سطيف وبرج بوعريرج وتيسيمسيلت بحريقين لكل واحدة منهم، والبليدة 4 حرائق .

وللوقوف على إخماد هذه الحرائق، تم تجنيد إمكانات مادية وبشرية هائلة، تمثلت في 7500 عون حماية مدنية، 490 شاحنة إخماد، بالإضافة إلى 3 مروحيات “هيليكوبتر“ من المجموعة الجوية للحماية المدنية و5 مروحيات للجيش الوطني الشعبي وكذا طائرتين من نوع “كنادير“، حيث قامت مروحيات المجموعة الجوية للحماية المدنية والجيش الوطني الشعبي بـ 235 عملية قذف للماء، بالإضافة إلى 172 عملية قذف للماء لطائرتي “كنادير“ عبر ولايات تيزي وزو، بجاية وجيجل.