تعويضات لكبرى المؤسسات عن الفارق في الخسارة لدفع مستحقات العمل والاستمرار في النشاط

سيكون بإمكان أرباب العمل وأصحاب كبرى المؤسسات، الاستفادة من تعويضات مالية بالقدر الذي يمكنهم من ضمان استمرار النشاط ودفع مستحقات القاعدة العمالية عند تسجيل ضرر يلحق بالمصنع.

وقال الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي شريف بن حبيلس، في اتصال اليوم الأربعاء مع “النهار أنلاين”، بأن مصالحه ستنظم غدا الخميس يوما تحسيسيا حول أهمية التأمين لدى كبرى المؤسسات يحضره أزيد من مائة متعامل وممثل عن مختلف المؤسسات بمعية خبراء مختصين في المجال، حتى يقدم الصندوق منتوج التعويض عن الفارق قي الخسارة عبر عقود تأمين خاصة بتمكن المتعامل عند تسجيل عطب في المصنع، من ضمان استمرار النشاط والاستمرار في دفع مستحقات القاعدة العمالية، بعد الاستفادة من تعويض بنفس قيمة حجم الخسارة “عقد التأمين هذا يمكن رب العمل من الاستمرار في نشاطه عند تسجيل ضرر يلحق بالمؤسسة تدفعه خزينة الصندوق”، مشيرا هنا إلى أن الهدف من اليوم التحسيسي هو التشجيع على وتوسيع ثقافة التأمين لدى المتعاملين الاقتصاديين.

ويشارك في اليوم التحسيسي، متعاملون اقتصاديون يمثلون مختلف القطاعات على غرار الفلاحة والتنمية الريفية، والصناعة والبتروكيمياء وغيرها.

وكان الصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي، قد اعتلى رئاسة المنظمة الإفريقية للتأمينات سابقا.