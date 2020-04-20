تعويضات مالية لرياضيي ومدربي النخبة المتألقين قاريا وعالميا

أمضى وزير الشبــاب و الرياضة، سيد علي خالدي، على المــــقرر المتعــــلق بـدفــع تعويضات النتائج لصالح الرياضيـين و المـدربيـــــن المتألقين خلال المنافسـات القارية و العالمية السنــــة الفارطة.

وستصب هذه التعويضـــات في الحسابـــــات الخـــاصة بالاتحاديات الرياضيـــة، طـــبقــــا للإجراءات التنظيمية السارية المفعول.

يأتي القرار تشجيعا للرياضيــين و تخفـــيفا للضغط الذي يعانـــون منــــه.

والسماح برفع معنوياتهم المنخفضة، جــــراء توقــــف المنافسات في إطار الإجراءات الاستثنائية التي اتخذتها الــــسلطـــــات العمومية للوقايــــة من انــتــشــار وبـــاءالكـــورونـــا.