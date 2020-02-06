«تعويضات مالية لضحايا حوادث المرور خلال نفس اليوم.. قريبا!»

سيستفيد ضحايا حوادث المرور من تعويضات مالية في سابقة من نوعها، في ظرف ساعة من الزمن، بعد الشروع في العمل بنظام خاص في تحديد حجم الخسائر، من دون الحاجة إلى تنقل خبراء مختصين.

وكشف عبد القادر بغوس الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية للخبرة والمراقبة التقنية السيارات sae exact في تصريح حصري خص به «النهار»، بأن مصالحه ابتكرت تطبيقا خاصا لتحديد حجم خسائر حوادث السيارات سيتم العمل به في المستقبل القريب يتم باستعمال لوحات إلكترونية «تابلات» يستعملها المكلف بالحوادث على مستوى الوكالات التابعة لشركات التأمين، من دون الحاجة إلى تكليف خبير من الشركة بالتنقل إلى عين المكان وتحديدها.

ليقوم فيما بعد الشخص المبعوث من وكالة التأمين بإرسال الصور إلى مركز الخبرة حتى يتمكن الخبير من تحديد حجم الخسائر، وإرسال محضر بصفة فوري مرفق بقيمة التعويضات، لتقوم حينئذ وكالة التأمين بتعويض صاحب المركبة المتضررة في ظرف قياسي، يكون خلال ساعة أو أربعة وعشرين ساعة على أقصى تقدير.

مشيرا إلى أن المشروع هذا مخصص لحوادث المرور البسيطة وليست المعقدة، كما يستهدف بشكل خاص الولايات الجنوبية من الوطن وباقي المناطق الصحراوية، وسيخفف المشروع من معاناة ضحايا حوادث المرور في المناطق البعيدة، ويسهل من مهام الخبير وشركات التأمين في تحديد حجم الخسائر والتعويضات المثالية.

وكشف المتحدث أن أول تجربة لهذا المشروع، ستكون مع الشركة الوطنية للتأمين SAA، في انتظار تعميمه على باقي الشركات الوطنية المختصة في التأمينات، على غرار الصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي وغيرها.