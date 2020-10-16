تعويضات وإعانات مالية للمتضررين من إنفجار الغاز بالبيض

سيستفيد المتضررون من إنفجار أنبوب الغاز بولاية البيض من إعانات مالية.

كشفت مصادر للنهار أن العائلات المتضررة جراء إنفجار أنبوب الغاز بالبيض ستستفيد من تعويضات وإعانات مالية.

وحسب ذات المصادر فإن القيمة المالية للتعويضات تتراوح مابين 20 و40 و70 مليون دج، وذلك حسب درجة الضرر والخطورة.

وتم منح السكن للعائلتين اللتين فقدتا ضحايا في الحادث، وتضرر مسكنيهما بالكامل.

وحسب تصريحات لوالي الولاية، كمال توشن، لوكالة الانباء الجزائرية، فإن “هذه الإعانات المالية، التي سيتم تقديمها من طرف الدولة ممثلة في وزارة السكن العمران والمدينة لفائدة المتضررين، تشمل العائلات التي تسبب الحادث في تضرر سكناتها”.

وأكد الوالي أن “إحصاء المباني المتضررة جراء الحادث يتم من طرف لجنة ولائية تمت تنصيبها عقب وقوع الحادث وتشمل عددا من القطاعات بما فيها مصالح هيئة الرقابة التقنية للبناء”.

مشيرا في السياق ذاته أن “منح هذه الإعانات حسب درجة تضرر كل سكن وذلك في إطار الإجراءات القانونية المعمول بها”.