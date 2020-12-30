تعويض الأعمال الطبية الموجهة للكشف عن كورونا إبتداء من 1جانفي 2021.. هذه هي التفاصيل

سيتم إبتداء من أول جانفي 2021 تعويض الأعمال الطبية الموجهة للكشف عن فيروس كورونا من طرف الـCNAS وكذا الـ CASNOS.

وأوضح بيان وزارة العمل بأن الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء الأعمال الطبية التالية:

الفحص بالسكانير الصدري كوفيد-19 بتعويض مالي محدد بـ 5000 دج.

الاختبار البيولوجي بواسطة RT-PCR كوفيد-19 بتعويض مالي محدد بـ 3500 دج.

الاختبار البيولوجي السريع للمضادات الجينية كوفيد-19 بتعويض مالي محدد بـ 1500 دج.

ولتمكين المعنيين بالإستفادة من هذه التعويضات، تقديم إلى هيئة الضمان الاجتماعي التي ينتسبون إليها، الوثائق الآتية:

الوصفة الطبية (L’ordonnance)

وحسب الفحص المنجز:

التقرير الطبي لفحص الأشعة المقطعية للكشف عن كوفيد-19.

نتائج التحاليل الطبية للاختبار البيولوجي بواسطة RT-PCR كوفيد-19

نتائج التحاليل الطبية للاختبار البيولوجي السريع للمضادات الجينية كوفيد-19.

وجاءت هذه الإجراءات تبعا لتوجيهات رئيس الجمهورية، وتنفيذا لقرارات مجلس الحكومة المنعقد في 23 ديسمبر 2020.

كما وضعت الوزارة عبر موقعها الالكتروني هذا على الرابط http://bit.ly/3o1gsjp لمزيد من التفاصيل حول الاستفادة من تعويض هذه الأعمال الطبية.