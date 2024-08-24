تعويض الزبائن.. إلغاء جميع الرحلات المبرمجة على سفينة “موبي دادا”

أعلنت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، أنه تم إلغاء كل الرحلات التي كانت مبرمجة على سفينة “موبي دادا” مع تعويض المسافرين.

وفي بيان للمؤسسة، فإنه وبعد عجز مالك السفينة المستأجرة “موبي دادا” على إصلاح الأعطاب المتكررة بها. قرّرت المؤسسة إلغاء جميع رحلاتها على متن هذه السفينة حفاظا على سلامة المسافرين. كما أنه وحرصا على تمكين الزبائن من الإلتحاق بمقر سكناتهم قبل موعد الدخول المدرسي في بلدان إقامتهم. فسيتم التكفل بجميع المسافرين المعنيين عن طريق نقلهم على متن باخرتي “طاسيلي 2″ و”الجزائر 2”.

وأضافت المؤسسة، أنه ونظرا لعدم تساوي عدد غرف السفينتين سالفتي الذكر مع السفينة “موبي دادا”. فإن البعض من الزبائن سيحصلون على مقعد بدلا من غرفة مستقلة أثناء رحلة العودة. كما أن المؤسسة إتخذت جملة من الإجراءات لفائدة هؤلاء الزبائن. وذلك من خلال تعويضهم عن الفارق بين ثمن التذكرة بين درجتي ” غرفة” و ” مقعد “. بالإضافة كذلك إلى الاستفادة من تخفيض بـنسبة 30% على ثمن التذكرة التي سيتم إقتناؤها مستقبلا من طرف الزبون. مع الإلتزام الكامل بتقديم وجبات الإطعام مجانا على المتن.

وأشارت المؤسسة في سياق ذي صلة، إلى أنه سيتم إجراء بعض التعديلات في تواريخ وساعات الإقلاع. داعية إلى التحلي بالهدوء أثناء الركوب لتسهيل العملية و تفادي تأخير انطلاق الباخرة و وصولها في وقتها المحدد لميناء العودة.