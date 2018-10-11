تعويض العمليات الجراحية والتحاليل الطبية ببطاقة «الشفاء»

بعد توقيع اتفاقية بين مصالح الضمان الاجتماعي والتعاضديات الاجتماعية

المشتركون في التعاضديات يمكنهم الاستفادة من التعويض بشكل آلي

قررت الحكومة إجراء تعديلات على التركيبة الإلكترونية لبطاقة «الشفاء»، وذلك من خلال إدخال المعلومات الخاصة بالمؤمنين اجتماعيا المسجلين في التعاضديات الاجتماعية.

لتمكينهم من الاستفادة من التعويض على الفحوصات الطبية والعمليات الجراحية والتحاليل الطبية بشكل آلي من دون الحاجة إلى التقرب من مقرات التعاضديات، حيث ستتعامل هذه الأخيرة المباشرة مع مصالح الضمان الاجتماعي بعد إمضاء الاتفاقية.

وحسبما جاء في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، فإنه تقرر إدراج تعديلات على المعطيات المدرجة في التركيبة الإلكترونية لبطاقة «الشفاء» العائلية أو لذوي الحقوق، من خلال إدخال المعلومات المتعلقة بالانتساب للضمان الاجتماعي والمعطيات المتعلقة للمؤمن بانخراطه في التعاضدية الاجتماعية.

وتضم المعطيات المتعلقة بالتعاضديات الاجتماعية، المعلومات حول هذه الأخيرة التي انخرط فيها المؤمن اجتماعيا، طبيعة الأداء ونسب تعويضها التي تخول له الحق للمؤمن له اجتماعيا العضو المنخرط في التعاضدية وذوي حقوقه، إضافة إلى تاريخ انقضاء الحق في تعويض أداء العلاج.

ويتعين على المستفيدين من بطاقة «الشفاء» تقديمها لهياكل العلاج أو الخدمات المرتبطة بالعلاج بالنسبة لكل الأداءات المقدمة لهم، والتي يتكفل بها الضمان الاجتماعي، وعند الاقتضاء التعاضدية الاجتماعية للمنخرطين فيها.

ويسمح استعمال المفاتيح الإلكترونية لهياكل العلاج أو الخدمات المرتبطة بالعلاج لمهنيي الصحة، في حين يتم إعداد وتوقيع الوثيقة الإلكترونية وإرسال كل وثيقة أو معطيات أخرى، على غرار الفواتير الإلكترونية إلى هيئة الضمان الاجتماعي والتعاضدية.

وتم اشتراط أن تتضمن الاتفاقية المبرمة بين التعاضديات الاجتماعية بندا يضمن الدفع من قبل التعاضديات للالتزامات التي تقع على عاتقها، بما في ذلك خلال المطالبة بإيداع كفالة إجبارية بشكل مسبق للتوقيع على هذه الاتفاقيات.

كما يشترط أيضا على هيكل العلاج أو الخدمات المرتبطة بالعلاج أو مهنيي الصحة المعنيين، القيام بإجراء التصحيحات والتحيينات الضرورية لدى هيئة الضمان الاجتماعي.

وعند الاقتضاء التعاضدية الاجتماعية المعنية في حالة خطأ أو إغفال في المعطيات الواردة في المفاتيح الإلكترونية أو تغييرات في القانون الأساسي لهيكل العلاج أو الخدمات المرتبطة بالعلاج أو الحالة المهنية لمهنيي الصحة المعنيين.