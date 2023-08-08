تعويض المؤمنين المتضررين عبر 3 ولايات

لا تزال عملية معاينة أضرار الفلاحين من جراء الحرائق الأخيرة التي ضربت مختلف ولايات الوطن. مستمرة من طرف خبراء مختصين في المجال، في انتظار الشروع في عمليات التعويض. باستثناء تلك التي استفاد أصحابها من تعويضات.

وقال الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي، شريف بن حبيلس، في اتصال مع “النهار أونلاين”، اليوم الثلاثاء. بأن مصالحه قد انتهت من تعويض الفلاحين المتضررين من الحرائق الأخير. بعد إتلاف محاصيلهم ونفوق منتجاتهم الحيوانية والحائزين على عقود تأمينية مع الصناديق الجهوية. حيث شملت العملية إلى حد الساعة ولايات: البويرة وتيزي وزو وكذا باتنة، في انتظار الانتهاء من المعاينة الميدانية عبر باقي الولايات الأخرى.

ويشكل الصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي، طرفا في اللجنة التي نصبتها السلطات لمتابعة ومعاينة الأضرار الأخيرة. الناجمة عن الحرائق التي سجلت بمختلف ولايات الوطني. والتي تسببت في إتلاف مساحات كبيرة من الأراضي فاقت إحدى عشر ألف هكتار. حسب تصريحات وزارة الداخلية والجماعات المحلية. وضحايا بشرية باستشهاد أربعة وثلاثين مواطنا من بينهم عشرة عسكريين. التي أعلنت عن تسخير اثنى عشر وسيلة جوية للإطفاء من بينها الطائرات المروحية الخاصة. بالإطفاء التابعة للقوات الجوية للجيش الوطني الشعبي بما في ذلك طائرة الإطفاء ذات السعة الكبيرة.

وشهدت ولايات: بومرداس، البويرة، تيزي وزو، بجاية، جيجل وسكيكدة، تجنيد 13 رتلاً متنقلاً وأزيد من أربعة ألاف وخمسمائة عونا.

كما أفيد أنّ ولايات بجاية والبويرة وجيجل عرفت الحرائق الأوسع رقعة، وذلك بفعل الرياح المعتبرة. التي شهدتها هذه المناطق، حيث امتد بعضها إلى القرى المأهولة بالسكان. فيما تمّ إجلاء 1500 مواطن سيما ببلدية فناية بدائرة القصر وبلدية زبربر بدائرة الأخضرية.