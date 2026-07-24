تعويض المتضررين من الحرائق يشمل المحاصيل الزراعية والمنازل والأثاث

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، ليلة الخميس بولاية سطيف، على أن عملية تعويض المتضررين من حرائق الغابات ستشمل جميع الجوانب منها الخسائر المتعلقة بالمحاصيل الزراعية والأضرار التي لحقت بالمنازل والأثاث وغيرها من الممتلكات.

وقال الوزير في تصريح للصحافة، عقب تقديمه لواجب العزاء والمواساة، رفقة وفد وزاري، لعائلتي ضحيتي حرائق الغابات العربي نسراقي وموقات محند أولحاج بقرية تيشي ببلدية بني موحلي، بأنه بناء على تعليمات رئيس الجمهورية، تم إعطاء أوامر للولاة للشروع في عملية إحصاء كل الأضرار الناجمة عن حرائق الغابات على المستوى الوطني.

وأكد سعيود، على أن تعويض الأسر المتضررة سيتم “قبل الدخول الاجتماعي”. مبرزا أن الدولة “ملتزمة بالتكفل ماديا ومعنويا بالمتضررين من الحرائق ومرافقتهم في هذه الظروف الصعبة”.

وثمن الوزير، المجهودات المبذولة من طرف السلطات المحلية وجميع الفاعلين وجمعيات المجتمع المدني والتنسيق الجاري مع ولاة الولايات التي تضررت من الحرائق إلى غاية الإخماد النهائي لكل البؤر.

كما أشرف سعيود رفقة الوفد الوزاري المرافق له على إطلاق قافلة تضامنية إنسانية طبية لفائدة المتضررين من حرائق الغابات. تتضمن ألبسة وأغطية وطرود غذائية وأجهزة طبية على غرار كراسي متحركة وآلات قياس ضغط الدم.