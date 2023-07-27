تعويض المتضررين من حرائق الغابات.. وزير الداخلية يوضح

قال وزير الداخلية، إبراهيم مراد، اليوم الخميس، إن تعويض المتضررين من حرائق الغابات فور انتهاء اللجنة المختصة من إحصاء الخسائر.

كما أكد وزير الداخلية، أن تكاثف جهود كل الفاعلين سمح بإجلاء العائلات في الوقت المناسب وإنقاذ العديد من الأرواح.

وأشاد مراد، بالتجند الكبير للحماية المدنية وأفراد الجيش الوطني الشعبي والمساهمة البطولية للمواطنين. والمجتمع المدني الذي سمح بالتحكم السريع في الحرائق.

كما جدّد مراد التأكيد أنّ تعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مكرّسة لمبدأ التكافل والتآزر الوطني ووقوف الدولة إلى جانب مواطنيها في كل الظروف.