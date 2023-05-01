تعويض بنسبة 100 بالمائة لتذكرة الحج لعمال التربية

كشف رئيس اللجنة الوطنية للخدمات الإجتماعية عبد القادر حمادوش. أنه سيتم تعويض التذكرة الخاصة بالحجاج التابعين لقطاع التربية بنسبة 100 بالمائة. وهذا بعد عودتهم من البقاع المقدسة.

وقال حمادوش في تصريح خص به “النهار أون لاين”، أن اللجنة ستقوم بتعويض التذكرة مهما كانت قيمتها حتى ولو وصلت إلى أكثر من 20 مليون سنتيم. مشيرا إلى أنه بعد إنتهاء الحاج المنتمي لسلك التربية من مناسك الحج يتقدم إلى اللجان الولائية. مصحوبا بجواز السفر وتذكرة السفر، وسيتم تعويض قيمة التذكرة .

وقال حمادوش أن هدف اللجنة هو تقديم مختلف الخدمات النوعية لعمال القطاع ومساعدتهم من خلال المنح والتعويضات التي تقوم بها اللجنة في كل مرة .