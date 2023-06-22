تعويض دور المقاولاتية بمراكز تنمية المقاولاتية عبر مختلف المؤسسات الجامعية

أشرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، على ندوة حول “المؤسسات المصغرة نحو نموذج إقتصادي مستدام”، أين تم الكشف عن تعويض دور المقاولاتية، بمراكز تنمية المقاولاتية NESDA، بمختلف المؤسسات الجامعية.

وحسب ما ورد على الصحفة الرسمية لوزير التعليم العالي على فايسبوك . فقد أشرف الوزير، رفقة وزير إقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، ياسين المهدي وليد. اليوم الخميس، بمقر البنك الوطني للسكن- بباب الزوار، على ندوة حول : المؤسسات المصغرة نحو نموذج إقتصادي مستدام.

وخلال الندوة تم الكشف عن تعويض دور المقاولاتية، بمراكز تنمية المقاولاتية NESDA. بمختلف المؤسسات الجامعية، والتي سوف توكل إليها المهام التالية: التحسيس والتحضير والتوجيه، المرافقة لضمان تمويل المشاريع، جعل من المقاولاتية رافدا للتنمية المحلية والوطنية.