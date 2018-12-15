تعويض مالي وامتيازات لأعوان الجمارك المكافحين للغش والتهريب

أصدرت المديرية العامة للجمارك، تعليمة، تتعلق بمنح تعويض مالي للأعوان، الذين سمح تدخلهم بحجز بضاعة غير قابلة للتوزيع.

وحسب البيان الصادر عن المديرية، فنظرا للظروف الصعبة التي تحيط بعمليات الحجز أو المعاينة، والتي من شأنها أن تهدد أحيانا سلامة وحياة أعوان الجمارك.

دخلت حيز التنفيذ التعليمة رقم 308 المؤرخة بتاريخ 13 ديسمبر 2018 الصادرة عن المديرية العامة للجمارك، والمحددة لكيفيات منح تعويض مالي، لأعوان الجمارك، الذين سمح تدخلهم بحجز بضاعة غير قابلة للتوزيع.

أما عن الشروط، فيمنح التعويض المالي، لكل عون جمركي أثبث عملا شجاعا في مجال مكافحة الغش أو التهريب الجمركيين، وسمح تدخله المباشر، بمعاينة جريمة جمركية، أتت إلى عملية حجز نوعية.

وأشارت أن العمليات التي تسمح بالحصول على تعويض مالي، هي التدخلات الميدانية التي تؤدي إلى معاينة جرائم جمركية، يترتب عنها حجز بضائع غير قابلة للتوزيع.

كما تمنح الامتيازات-حسب التعليمة- بناء على مجموعة من العوامل المتضمنة في بطاقة اقتراحات، والتي تبرز الجهد المبذول في مجال الكشف عن الجرائم الجمركية ومعاينته.