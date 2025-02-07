تعويض مالي وتصريح إقامة.. حُكم فرنسي لصالح مُؤثر جزائري

أصدرت محكمة فرنسية أمس الخميس، حكما لمصلحة المؤثر الجزائري نعمان بوعلام المعروف بإسم “دولامن”، وألغت إجراء يلزمه بمغادرة الأراضي الفرنسية على الفور.

وأمرت المحكمة السلطات الفرنسية بمراجعة الوضع القانوني لـ”دوالمن” خلال ثلاثة أشهر. ومنحه تصريح إقامة مؤقت خلال هذه الفترة، بالإضافة إلى تعويض مالي قدره 1200 أورو.

وأوقفت السلطات “دولامن”، والذي يبلغ من العمر 59 عاما، في 5 جانفي الماضي، في مونبلييه بجنوب فرنسا ووُضع رهن الاحتجاز.

وعقدت المحكمة الإدارية في ميلون، قرب باريس، جلسة استماع طارئة أمس. و”قررت إلغاء القرارات التي اتخذها محافظ إيرولت” في جنوب فرنسا.

وأمرت المحكمة “سلطة المحافظة بإعادة دراسة وضع الشخص المعني في غضون 3 أشهر. وإصدار تصريح إقامة مؤقت له خلال فترة إعادة الدراسة هذه”.