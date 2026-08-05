تعويض متضرري حرائق الغابات.. تنفيذ أحكام قانون المرور الجديد ..الدخول المدرسي.. سعيود يسدي قرارات هامة

ترأس وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، مساء اليوم، اجتماعًا تنسيقيًا دوريًا بحضور الإطارات المركزية للوزارة.

وحسب بيان الوزارة الإجتماع خُصص لدراسة أهم الملفات الراهنة، ومتابعة مدى تنفيذ البرامج المسطرة، والوقوف على مستوى التكفل بانشغالات المواطنين.

تعويض المتضررين من حرائق الغابات

واستهل الاجتماع بعرض مفصل لحصيلة عمليات تقييم مخلفات حرائق الغابات المنجزة عبر مختلف الولايات، والتي شملت المساكن والثروة الحيوانية وسائر الممتلكات المتضررة.

وفي هذا السياق، شدد سعيود على إلزامية استكمال جميع عمليات التعويض لفائدة المتضررين قبل نهاية شهر أوت. تنفيذًا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مع الحرص على استيفاء كافة الإجراءات في الآجال المحددة.

عملية الحصاد والدرس

وفيما يتعلق بعملية الحصاد والدرس، نوه الوزير بالمجهودات الكبيرة التي بذلها الولاة، والتي أسهمت في إضفاء ديناميكية معتبرة على سير العملية وتحقيق تقدم ملحوظ منذ انطلاقها.

وشدد الوزير على ضرورة مواصلة تنفيذ مخرجات الاجتماعات السابقة، وتسخير جميع الإمكانيات الكفيلة باستكمال العملية في الآجال المحددة، بما يضمن الحفاظ على المحصول الوطني في أفضل الظروف.

تجديد حظيرة النقل

كما تطرق الوزير إلى ملف تجديد حظيرة حافلات النقل ب عشرة آلاف حافلة ، حيث أسدى تعليمات بضرورة التعجيل في تنفيذ مختلف الإجراءات الكفيلة بتجسيد برنامج تجديد الحظيرة في أقرب الآجال

السلامة المرورية

وفيما يخص السلامة المرورية، أكد الوزير على ضرورة الشروع في تنفيذ بعض أحكام قانون المرور، لاسيما ما تعلق منها بتوفير جميع الشروط والإمكانيات اللازمة لإجراء التحاليل الخاصة بالكشف عن تعاطي الكحول أوالمواد المؤثرة على القدرات الذهنية والجسدية، وذلك وفق الآجال المحددة قانونًا، بما يسهم في تعزيز السلامة المرورية والحد من حوادث المرور.

كما شدد الوزير على ضرورة تكثيف الحملات التحسيسية والتوعوية للتعريف بأهم الأحكام الجديدة التي تضمنها قانون المرور، وترسيخ ثقافة احترام قواعد السير لدى مختلف مستعملي الطريق.

الدخول المدرسي والتدابير الاستباقية

كما تطرق الوزير إلى التحضيرات الخاصة بمرافقة موسم الدخول المدرسي، مؤكدًا ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات التنظيمية والاستباقية الكفيلة بضمان دخول مدرسي في أفضل الظروف.

وفي السياق ذاته، أسدى الوزير تعليمات باتخاذ التدابير الوقائية والاستباقية اللازمة تحسبًا للتقلبات الجوية التي قد يشهدها فصل الصيف وبداية فصل الخريف، مع ضمان الجاهزية الدائمة لمختلف المصالح للتدخل عند الاقتضاء.

وفي ختام الاجتماع، ذكّر الوزير بضرورة مواصلة تحسين ظروف عيش المواطنين في محيطهم البيئي، من خلال تكثيف عمليات النظافة والمحافظة على المحيط، وتعزيز الإجراءات الوقائية للحد من انتشار الأمراض المتنقلة عبر المياه، مع الحرص على المتابعة الميدانية المستمرة لهذه العمليات عبر مختلف الولايات، بما يضمن الحفاظ على الصحة العمومية والارتقاء بالإطار المعيشي للمواطن.