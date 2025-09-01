تعويض مشتركي الأنترنت الثابت في حال حدوث انقطاعات

أمر وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية سيد علي زروقي بضرورة تعويض مشتركي الأنترنت الثابت في حالة حدوث انقطاعات في الشبكة

وجاء ذلك خلال زيارة العمل والتفقد التي قادت الوزير إلى ولاية باتنة، حيث أشرف زروقي على لقاء جهوي مع المسؤولين المحليين للقطاع لتحضير للدخول الاجتماعي و تحسين التغطية. اين أمر بالعمل على ضمان جاهزية المكاتب البريدية والشبابيك الآلية للنقود من أجل تلبية إحتياجات المواطنين في أحسن الظروف. والتكفل الفوري بطلبات ربط جميع المؤسسات التعليمية بشبكة الاتصالات والأنترنت.

وفي إطار تحسين تغطية الهاتف والانترنت النقال، شدّد على وضع آلية تنسيقية تكلف بمتابعة هذا الملف مع جميع الأطراف المعنية من أجل تحسين التغطية. خاصة على مستوى محاور الطرق، مع الحرص على احترام المتعاملين لدفاتر الشروط. وتعميم الألياف البصرية (FTTH)

وفي مجال الخدمة الشاملة للإتصالات الإلكترونية، دعا إلى التنسيق بين الفاعلين المحليين للقطاع قصد تسريع وتيرة تغطية 1400 منطقة مدرجة ضمن البرنامج الحالي للخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية. وإحصاء المناطق التي تعاني من ضعف أو انعدام التغطية لاقتراح إدراجها ضمن البرنامج الجديد الذي سيتم إطلاقه للخدمة الشاملة.

ندرج هذا اللقاء الجهوي في إطار تعزيز الحوكمة المحلية و العمل على رفع جودة الخدمات القطاعية المقدمة للمواطنين.

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور