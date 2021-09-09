تعويض 1500 من مربي المواشي المتضررين من الحرائق

أنهت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية اليوم ،عملية تعويض أزيد من 1500 من مربي المواشي المتضررين من الحرائق الأخيرة في عدة الولايات.

وحسب المكلف بالدراسات والترخيص بديوان الفلاحة والتنمية الريفية ميلود تريعة، تم تعويض جميع مربي المواشي المتضررين بتسليمهم أبقار وأغنام.مفيدا أن المتضررين يتوزعون عبر 6ولايات وهي تيزي وزو وبجاية وجيجل وسكيكدة والبويرة وقالمة.وأكبر حصة من التعويضات كانت بتيزي وزو بـ600 بقرة و3000 رأس من الغنم و2500 رأس من الماعز..

وأفاد ذات المصدر، أن الوزارة بصدد التحضير لتعويض أصحاب الأشجار المثمرة المتضررين من الحرائق الموزعين عبر 18 ولاية.وستنطلق هذه العملية نهاية سبتمبر أو بداية أكتوبر، وتأجيل تعويض مربي النحل إلى غاية فصل الربيع من السنة المقبلة لأسباب تقنية.

وأشار تريعاة، أن عملية التعويض تمت في وقت قياسي تنفيذا لأوامر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ولأوامر وزير الفلاحة

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