تعويض 84% من تذاكر الرحلات الخارجية المعلقة بسبب كورونا

كشف وزير النقل يوسف شرفة بأنه قد تعويض 84 بالمئة من تذاكر الرحلات الخارجية المعلقة بسبب فيروس كورونا، فيما لاتزال هذه العملية متواصلة.

واوضح الوزير خلال جلسة علنية مخصصة للاسئلة الشفوية، أنه بالنسبة للرحلات الجوية، فانه من”بين حوالي 600 الف تذكرة تم بيعها، تم تعويض، الى غاية يومنا هذا، ما نسبته اكثر من 84 بالمائة بقيمة مالية تقارب 2 مليار دج”.

و فيما يتعلق بالنقل البحري للمسافرين، اوضح انه تم”تعويض اكثر 1150 زبون بمبلغ مالي قدره 150 مليون دج”.

كما طمأن الوزير بأن “العملية متواصلة الى غاية نهاية السنة بالنسبة للنقل البحري و الجوي”.