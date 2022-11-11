تعويض مصاريف الفحوص والأشعة والتحاليل.. الوزير يوضح

قال وزير العمل والضمان الإجتماعي يوسف شرفة من قبة البرلمان أنه تم تسليم 17 مليون بطاقة شفاء، بحيث يستفيد من خدماتها 31 مليون مواطن.

وفي رده على سؤال نواب البرلمان حول الخدمات التي تغطيها الشفاء في الجزائر أكد شرفة التعطبة الصحية المؤمن لضمان الإجتماعي تمس كل العمال سواء أجراء أوشبه اجراء اوموظفين من خلال الإستفادة من الأداءات العينية التي تشمل مصاريف الطبية والعلاجية.

وكشف الوزير العمل أن التعويض عن الأدوية يحتلّ المرتبة الأولى بين نفقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وهي ترتفع سنويا، لتزايد عدد المستفيدين من التأمين.

اما بخصوص الإشتراكات قال وزير العمل انه من نبي الـ 17 المستفيد من بطاقة الشفاء ويدفعون إشتراكاتهم نجد 46 % من حاملي هذه البطاقات، يصنّفون كحالات خاصة، تستفيد من تسديد نسب اشتراك من1 إلى 9 %، عوض من 13 %”. والفارق يتحمله الصندوق وهذا الامر ينذر بحصول عجز في نفقاته.

كما ذكر الوزير بأن تعويض الأدوية من طرف الضمان الإجتماعي يتم على أساس قائمة أدويية قابلة للتعويض. وهذا يأتي بعد دراسة من قبل لجنة مشتركة بين وزارة العمل والصحة وكذا التجارة وهذا ردا على شؤال احد النواب حول تعويض أدوية وأخرى لا

وحول تعويض الفحوص والأشعة والتحاليل قال شرفة هذا الأمر يتحكم فيه مساهمة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في تمويل القطاع الصحي والمؤسسات الإستشفائية. حيث يساهم الصندوق سنوبا بأكثر من 110 مليار دينار لقطاع الصحي منها الأشعة والتحاليل. وتدخل هذه الخدمة للمؤمنين إجتماعيا مجانيا عبر المؤسسات الإستشفائية للقطاع العمومي.

وتابع الوزير ان مراجعة التسعيرات المحددة بموجب قرار وزاري مشترك يخضع لعملية التشاور بين الدوائر الوزارية العمل والصحة وكذا التجارة. وتأخد بعين الإعتبار الوضعية المالية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. مؤكدا ان هذا القانون سيم مراجعته لان هناك قوانين للضمان الإجتماعي متواجدة منذ 40 سنة وسيتم الإعلان عنها خلال الإجتماع بالجنة المالية للبرلمان السبت المقبل.