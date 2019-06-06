تعويـض مصاريف طلبات «فيزا شنغـن» المرفوضـة

من خلال خدمة عقد التأمين «رحلتي» التي سيطلقها «كناب بنك» قبل نهاية جوان

الخدمة الجديدة ستكلف بين 2177 دينار و3168 دينا

التأمين يمكّن من نقل جثمان المؤمّن عند الوفاة وتقديم منحة لذويه بـ50 مليونا

تعويضات لتكاليف التذكرة في حال تأخر الرحلة بـ4 ساعات

سيكون بإمكان المواطنين الجزائريين الذين قوبلت ملفاتهم لطلب تأشيرة «شنغن» بالرفض من طرف مصالح VFS وTLS، الاستفادة من تعويضات مالية بنسبة مئة من المئة.

شريطة تأمين سفرهم على مستوى الوكالات التابعة للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط «كناب بنك».

أطلق الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط منتوجا جديدا تزامنا وفصل الصيف، حمل اسم «رحلتي» خاص بالجزائريين

المتوجهين إلى الخارج سواء من أجل قضاء العطلة أو في إطار رحلات علاجية، بتسعيرة تتراوح بين 2177 دينار

بالنسبة للصيغة العادية «A» أو صيغة CONFORT بـ3168 دينار لمدة إقامة محددة بين ثمانية وعشرة أيام، وقد

تصل مدة الإقامة حسب الرغبة إلى سنة. وقالت مديرة التسويق على مستوى «كناب بنك» بهية قاسيوي، في لقاء

جمعها بـ«النهار»، إن المنتوج الجديد سيطلق في السوق قبل نهاية شهر جوان الجاري، ويعتبر الأول من نوعه في

تاريخ المؤسسة، حمل اسم «رحلتي» يدخل ضمن إستراتيجية المؤسسة في تنويع منتجاتها، من خلال تمكين زبائن

البنك الذين يتوفرون على حسابات على مستواه أو حتى زبائن مؤسسات أخرى من الحصول على عقد تأمين سفرياتهم

نحو الخارج، حتى يتم التكفل بهم من الناحية الصحية في حال مرض ما حتى ولو تعلقت بآلام في الأسنان أو تعرضهم

لإصابة أو حادث غير متوقع، فإن البنك يتحمل كافة المصاريف انطلاقا من ضمان النقل الطبي إلى المستشفيات.

ومن ضمن الامتيازات الأخرى، التي سيقدمها المنتوج للزبون، تلك المتعلقة بنقل جثمان الشخص المؤمّن لسفره على

مستوى وكالات البنك عند الوفاة، بسبب حادث، مع تقديم منحة لذويه تقدر بعشرين مليونا في حال التأمين العادي

ذي التسعيرة المقدرة بـ2711 دينار وبخمسين مليون سنتيم في التأمين من صيغة .CONFORT

وأوضحت بهية قاسيوي، أن عقد التأمين «رحلتي» سيطلق بصيغتين فردية وأخرى جماعية تخص سفريات أفراد العائلة،

حتى يقدم البنك لهم «أي أفراد العائلة» تخفيضات متفاوتة لهؤلاء، وأكدت على أن العقد لا يتطلب إظهار كشف طبي

مسبق للشخص المعني، وأشارت إلى أن تقديم المساعدة في الخارج يكون على مدار 7/7 و24/24.

إلى ذلك، أفادت المتحدثة، بأنه بعيدا عن الجانب الصحي، فإن صاحب عقد التأمين بإمكانه الاستفادة حتى من تعويضات

عن تكلفة التذكرة عند تأخر رحلته الجوية لمدة أربع ساعات فما فوق، وكذا تأخر وصول الأمتعة بإثنى عشر ساعة فما فوق.