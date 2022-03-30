الرقم السري :

136690

تعينك على قساوة الدهر.. وتهديك سعادة العمر

شابة من شرق البلاد، تتمنى الارتباط، والظفر بزوج يحميها ويكون لها خير خير السند، دقت أبواب مركزنا. وتومت الخير في خدماتنا، توكلت على المولى وسألته التسهيل في أمورها، صاحبة الطلب تبلغ من العمر 43 سنة. موظفة إطار في التعليم العالي، لم يسبق لها الزواج، سليلة أسرة محافظة وطيبة. تدين لوالديها بالكثير وتعدهم أن تكون عند حسن ظنهم. أملها ورجاؤها الكبير أن تعانق السعادة مع رجل راجح التفكير، تفضله من العاصمة أو إحدى ولايات الشرق الجزائري. سنه لا يتجاوز 55 سنة، تقبله مطلقا بدون أولاد أو أرملا بأولاد. شرطها فقط أن يكون مثقفا وذو نية صادقة في الزواج، يعينها في حياتها ويدفعها قدما نحو الأمام.

الرقم السري :

136691

بحاجة للحب والأمان.. فهل من رجل صادقف تكمل معه المشوار

إلى وسط البلاد، ونقدك عرضا لسيدة على قدر كبير من الاحترام واللباقة، ذات حشمة ووقار عاليين تتميز بهما. مكنتها من أن تكون سيدة الهمة والشأن بلا منازع، تتمنى أن تجد من يقدرها ويحتوي قلبها المفعم بالطيبة والأخلاق. سيدة تبلغ من العمر 46 سنة، مطلقة بدون أولاد، عاملة، مقبولة الشكل ومتوسطة القامة.

تحلم صاحبة إعلاننا الأول في هذا المنبر بالاقتران على سنة خير الأنام. مع رجل صادق يضع يده في يدها ويمضيان في وئام ومودة، تفضله من إحدى ولايات الوسط، لا يتعدى 60 سنة. لا يهم إن كان أرمل أو مطلق، عامل مستقر وحبذا لو يكون لديه سكن خاص.

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الرقم السري :

136627

زوجة صالحة كل ما أريد لأجد سعادة الحياة الدنيا

من ولاية المدية، ستكون بدايتنا اليوم، نعرفكم على واحد من رجالها الطيبين. أبى إلا أن يتواصل معنا حتى تكون له فرصة للظفر بفتاة أحلامه، يبلغ من العمر 47 سنة. أعزب لم يسبق له الزواج، موظف مستقر في مؤسسة عمومية، أصيل وصادق في طلبه. يتمنى لأن يكمل نصف الدين، وعلى سنة الله ورسوله يعقد القران مع زوجة صادقة صالحة، يجد إلى جانبها سعادته المفقودة. امرأة تكون من إحدى ولايات الوسط، سنها لا يتعدى 40 عام، كما لا يهم إن كانت عاملة أو ماكثة بالبيت. يريدها عزباء، ومقبولة الشكل.

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