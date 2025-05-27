تعيينات الحكام الخاصة بالجولتين 23 و24 من الرابطة المحترفة

كشفت لجنة التحكيم الفيدرالية التابعة للاتحاد الجزائري لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عن تعيينات الحكام الخاصة بمباراتين هامتين ضمن الجولتين 23 و24 من الرابطة المحترفة.

في ظل احتدام الصراع، سواء على مستوى قمة أو أسفل ترتيب الرابطة المحترفة.

الجولة 23: أولمبيك أقبو - شباب قسنطينة (30 ماي)

أسندت مهمة إدارة اللقاء بين أولمبيك أقبو وشباب قسنطينة للحكم عوينة ربيع، بمساعدة كل من عميرون مساعداً أول، وزروقة مساعداً ثانياً، بينما سيكون الحكم بوجدماعة حكماً رابعاً.

وفي غرفة الفيديو، سيكون الحكم غوتي مسؤولاً عن تقنية “الفار”، مدعومًا بالمساعد بوزيت.

هذا التعيين يعكس رغبة اللجنة في وضع طاقم تحكيم متمرس لمباراة قد تكون حاسمة لفريق شباب قسنطينة الذي لا يزال ينافس على مراتب المتقدمة، في حين يسعى أولمبيك أقبو للظهور بقوة في نهاية الموسم.

الجولة 24: شباب قسنطينة – اتحاد خنشلة (3 جوان)

تم تعيين الحكم إبـريـر لإدارة المواجهة المرتقبة بين شباب قسنطينة واتحاد خنشلة، على أن يساعده كل من شلالي ومنـاصـر، بينما سيكون ميليا حكمًا رابعًا.

اللافت في هذا اللقاء غياب طاقم “الفار”، خاصة أنه يجمع فريقين طامحين لإنهاء الموسم بأفضل شكل ممكن.