تعيينات الحكام للجولة 29 من الرابطة المحترفة

أعلنت اللجنة الفيدرالية للتحكيم التابعة للاتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف) عن تعيينات الحكام الذين سيديرون مباريات الجولة الـ29 من بطولة الرابطة المحترفة.

والمقررة يومي 16 و17 جوان الجاري.

وجاءت التعيينات على النحو التالي:

شبيبة القبائل × مولودية وهران: يدير اللقاء الحكم قاموح، بمساعدة عبان وبوزيت، فيما سيكون بوطراعة حكماً رابعاً، ودهار حكماً لتقنية الفيديو (VAR) بمساعدة كليخة.

شبيبة الساورة × بارادو : يقودها الحكم بن يحيى، يساعده كل من طويلب وكدروسي، والحكم الرابع سلاخ.

نجم مقرة × شباب قسنطينة: يديرها الحكم بن براهم بمساعدة بوفاسة و جنادي، والحكم الرابع بوجمعة.

شباب بلوزداد × مولودية وهران: يقودها الحكم حركات بمساعدة غوزلان وزيتوني، والحكم الرابع بلخير محمد، وتقنية الفيديو بإشراف محاط ومساعده زروقة.

مولودية البيض × أولمبيك أقبو: يديرها الحكم إيبير يساعده شلالي ومنصر، والحكم الرابع حملات.

اتحاد بسكرة × اتحاد خنشلة: يديرها بوكواسة، يساعده حاجي والحاج يحيى، والحكم الرابع عوينة سعيد.

اتحاد الجزائر × وفاق سطيف: الحكم مشايرية، بمساعدة حمادي وبوالفلفل، والحكم الرابع علو. بينما يتولى تقنية الفيديو الحكم غوتي والمساعد هواري.

جمعية الشلف × مولودية الجزائر: يديرها الحكم بوخالفة بمساعدة بن سلامة وبويمة، والحكم الرابع وكيلي، وحكم VAR طيب بودربالي ومساعده واهاب.