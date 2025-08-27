تعيينات حكام الجولة الثانية من الرابطة المحترفة

كشفت اللجنة الفيدرالية للتحكيم التابعة للاتحاد الجزائري لكرة القدم عن قائمة الحكام المعينين بإدارة مباريات الجولة الثانية من بطولة الرابطة المحترفة.

وهي الجولة التي ستُلعب أيام 29، 30 و31 أوت الجاري.

وتميّزت التعيينات بمزيج من الأسماء الشابة وأصحاب الخبرة، مع الحرص على توزيع متوازن للمهام تحكيمياً وتنظيمياً.

وسيدير مواجهة “الداربي” التي ستجمع بين اتحاد العاصمة ومولودية الجزائر، المرتقبة يوم الأحد، بملعب تشاكر بالبليدة، طاقم تحكيم مكون من: عوينة محمد رفيق حكمًا رئيسًا، يساعده في تأدية مهامه الثنائي، عمرون رضوان، وزروقة لطفي. فيما تم تعيين، محمد بلكبير، حكمًا رابعًا في هذه المواجهة.

فيما سيتولى مهمة غرفة “الفار”، ثنائي التحكيم، حركات فاتح، وغزلان محمد.

باقي التعيينات جاءت على النحو التالي: