تعيينات حكام الجولة 24 من الرابطة المحترفة

كشفت اللجنة الفيدرالية للتحكيم التابعة لـ الاتحاد الجزائري لكرة القدم عن تعيينات الحكام الخاصة بمباريات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الرابطة المحترفة.

وسيدير الحكم حركات فاتح مواجهة ترجي مستغانم ونجم برادو، بمساعدة غزلان محمد وزيتوني حمزة، فيما سيكون مهدي بوعبدالله حكمًا رابعًا.

أما مباراة أولمبيك أقبو والنادي الرياضي القسنطيني فسيقودها الحكم بلهاشمي أيوب بمساعدة شريف زعيتر صفيان وكدروسي إدريس، بينما سيكون معنصري زهير حكمًا رابعًا، على أن يتولى بواب علاء مهمة حكم الفيديو المساعد بمساعدة غزلي أنور.

وفي لقاء مولودية الجزائر واتحاد خنشلة، أسندت إدارة المباراة للحكم بن يحي حسام، بمساعدة بومية هيثم وبلوط بلال، فيما سيكون عيان يوسف حكمًا رابعًا، بينما يتولى بوقواسة لطفي مهمة حكم الفيديو المساعد بمساعدة شعوبي محمد لمين.

وسيكون الحكم مشايرية أكرم على رأس الطاقم التحكيمي لمواجهة مولودية وهران ومولودية البيض، بمساعدة حمايدي محمد وبن حمودة محمد لمين، فيما سيكون حوية ذكري حكمًا رابعًا، بينما أسندت مهمة الـVAR إلى علو رضوان بمساعدة محمد بلخير عبد الرحمن.

وفي مباراة نجم بن عكنون ومستقبل الرويسات، سيدير اللقاء الحكم طيب بودربال يوسف، بمساعدة صحبي أكرم وبوطبية بوعلام، بينما سيكون براني أكرم حكمًا رابعًا، في حين يتولى بوجمعة طاهر مهمة حكم الفيديو المساعد بمساعدة بوزيت حمزة.

أما مواجهة اتحاد الجزائر ووفاق سطيف فسيديرها الحكم بوخالفة نبيل، بمساعدة ورد بن سلامة ياسين وبلعروسي أمين، فيما سيكون حساني لؤي حكمًا رابعًا، بينما أوكلت مهمة الـVAR إلى دهار يحيى بمساعدة رزقة محمد الأمين.

كما سيدير الحكم غربال مصطفى قمة شبيبة القبائل وشبيبة الساورة، بمساعدة فوراري مقراني ووهاب أسماء فربال، فيما سيكون راشدي بدرالدين حكمًا رابعًا، بينما يتولى بن براهم لحلو مهمة حكم الفيديو المساعد بمساعدة زرهوني عباس أكرم.

وأخيرًا، يقود الحكم غوتي هيثم مباراة شباب بلوزداد وجمعية الشلف، بمساعدة تمرابط رشيد وجواد سامي، بينما سيكون للوشي سيد أحمد حكمًا رابعًا، في حين يتولى عوينة محمد رفيق مهمة حكم الفيديو المساعد بمساعدة عمرون رضوان.