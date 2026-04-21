تعيينات حكام نصف نهائي كأس الجزائر

أعلنت لجنة التحكيم التابعة للاتحاد الجزائري لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عن تعيينات الحكام الذين سيديرون مباراتي الدور نصف النهائي من كأس الجزائر.

وهما المباراتان المقررتان يوم الجمعة، في محطة حاسمة من المنافسة ستحدد طرفي النهائي المنتظر.

وسيكون ملعب 1 نوفمبر بباتنة، مسرحًا للمواجهة الأولى التي ستجمع بين شباب أوراس باتنة واتحاد الجزائر.

إذ أسندت إدارة اللقاء للحكم بن يبقى طيب، بمساعدة كلٍّ من طويل بومدين ووهاب أسماء. فيما سيكون حركات فاتح حكمًا رابعًا. كما تم تعيين طيب بودربال حكمًا لتقنية الفيديو (فار)، بمساعدة يوسف بوعلام بوطبيبة.

أما المواجهة الثانية، فستجمع النادي الرياضي القسنطيني بمنافسه شباب بلوزداد، بملعب حملاوي. وسيدير اللقاء الحكم بواب علاء، بمساعدة غزلي أنور وبوخاتم إسلام. فيما سيكون مشايرية أكرم حكمًا رابعًا، بينما أسندت مهمة تقنية الفيديو إلى يحي دهار رزقة محمد.