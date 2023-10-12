تعيينات هامة برئاسة الجمهورية 

أشرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم على تنصيب عدد من المستشارين لدى رئاسة الجمهورية .

وحسب بيان مصالح رئاسة الجمهورية عيّن رئيس الجمهورية بموجل مرسوم رئاسي كل من السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مستشارين لدى رئيس الجمهورية :

بوعلام بوعلام، مكلفا بالشؤون القانونية والشؤون القضائية والعلاقات مع المؤسسات والتحقيقات والتأهيلات.

كما تم تنصيب بومدين بن عتو مكلفا بالشؤون المتعلقة بالأمن والدفاع.

وبموجب مرسوما رئاسيا تم تعيين محمد شفيق مصباح، مكلفا بالشؤون السياسية والعلاقات مع الشباب والمجتمع المدني والأحزاب السياسية.

بالإضافة إلى محمد بوخاري، مكلفا بالمالية والبنوك والميزانية وكذا احتياطي الصرف والصفقات العمومية والمخالصات الدولية.

وتم تنصيب أمين معزوزي مكلفا بالطاقة والمناجم والبيئة. اكذا كمال رزيق، مكلفا بالتجارة والتموين والمراقبة والاستيراد والتصدير. بالإضافة إلى ـ محمد الصغير سعداوي، مكلفا بالتربية والتعليم العالي والتكوين المهني والثقافة والشؤون الدينية والزوايا.

كما نصب رئيس الجمهورية حميد لوناوسي مكلفا بالمنظمات غير الحكومية وحقوق الإنسان. وأيضا ـ كمال سيدي سعيد مكلفا بالمديرية العامة للاتصال.