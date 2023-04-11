تعيين آن كيست بتلر أول امرأة مديرة لوكالة الاستخبارات البريطانية

أعلنت بريطانيا، اليوم الثلاثاء، تعيين آن كيست بتلر كأول امرأة مديرة لوكالة الاستخبارات “GCHQ”

وقال وزير الخارجية جيمس كليفرلى، حسبما نقلت “رويترز”، ” تتمتع آن كيست بتلر بسجل حافل في قلب شبكة الأمن القومي. في المملكة المتحدة، ما يساعد على مواجهة التهديدات التي يشكلها الإرهابيون ومجرمو الإنترنت والقوى الأجنبية الخبيثة”.

وأضاف “إنها المرشح المثالي لقيادة GCHQ، وستستخدم آن خبرتها الواسعة للمساعدة في الحفاظ على سلامة البريطانيين”.