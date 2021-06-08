تعيين أحمد حلمي سفيرا لليونسيف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

عينت اليونسيف، الفنان أحمد حلمي، سفيرًا للنوايا الحسنة، في المكتب الإقليمي لليونسيف في الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا.وأعلن عن الخبر، الحساب الرسمى ليونسيف الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عبر تويتر.

وجاء في التغريدة: “انضموا إلينا في الترحيب بالفنان أحمد حلمي الذي تم تعيينه سفيرًا إقليميًا لليونيسف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”.وقال الفنان المصري أحمد حلمي بمناسبة هذا التعيين:”أنا النهار ده فخري زاد الحقيقة “.

ومن جهة أخرى يستعد النجم أحمد حلمي، لمسلسله الجديد الذي وضع صناعه اسما مبدئيا له وهو “النجيب”، عن قصة الأديب العالمي نجيب محفوظ، ومن المقرر انطلاق تصويره منتصف شهر أكتوبر المقبل، بعد انتهاء حلمي من تصوير فيلمه الجديد والتي تشاركه النجمة روبي في أحداث الفيلم.

من ناحية أخرى يحضر أحمد حلمي لفيلم جديد ، ومن المقرر أن يطرح الفيلم في موسم عيد الأضحى المقبل، حسبما أكد أحمد حلمي عبر صفحته على تويتر.وكانت آخر أعمال أحمد حلمي، مشاركته فى مسلسل “الإختيار 2” حيث ظهر كضيف شرف فى الحلقات الأخيرة من العمل.