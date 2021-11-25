تعيين أحمد سليماني مديرا عاما للديوان الوطني للحج والعمرة
عيّن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، أحمد سليماني مديرا جديدا لديوان الحج والعمرة.
وجاء تعيين أحمد سليماني خلفا لسابقه عبد الرزاق سبقاق الذي يشغل حاليا منصب وزير الشباب والرياضة
وأشرف وزير الشؤون الدينية والأوقاف الدكتور يوسف بلمهدي صبيحة اليوم على اجتماع بمقر الوزارة حضره كافة الإطارات المركزية للوزارة، وقد وجّه الوزير شكره لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لموافقته على مقترح تعيين كل من أحمد سليماني مديرا عاما للديوان الوطني للحج والعمرة. وكذا الموافقة على تعيين أمحمد بوزيان مديرا عاما للديوان الوطني للأوقاف والزكاة.
وفي ذات السياق أعلن الوزير عن موافقة السلطات العليا للبلاد على اقتراحات التعيين في المناصب العليا التي تم تقديمها طبقا للهيكلة الجديدة للوزارة، كما كان اللقاء فرصة لتوجيه الإطارات إلى مزيد من العناية والجهد تحقيقا للأهداف السامية المنوطة بالوزارة.
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تنصيب عبد الرزاق سبقاق مديرا عاما جديدا للديوان الوطني للحج والعمرة
عبد الرزاق سبقاق مديرا عاما جديدا للديوان الوطني للحج والعمرة
وكان وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي قد أشرف على تنصيب المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة. “عبد الرزاق سبقاق” والذي كان يشغل منصب الأمين العام للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته.
وقد تم تعيين عبد الرزاق سبقاق وزيرا للشباب والرياضة شهر جويلية الفارط، ليبقى الديوان الوطني للحج والعمرة يسيّر بالنيابة إلى غاية تعيين أحمد سليماني اليوم كمديرا جديدا لتسيير شؤون الديوان.
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