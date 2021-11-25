تعيين أحمد سليماني مديرا عاما للديوان الوطني للحج والعمرة

عيّن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، أحمد سليماني مديرا جديدا لديوان الحج والعمرة.

وجاء تعيين أحمد سليماني خلفا لسابقه عبد الرزاق سبقاق الذي يشغل حاليا منصب وزير الشباب والرياضة

وأشرف وزير الشؤون الدينية والأوقاف الدكتور يوسف بلمهدي صبيحة اليوم على اجتماع بمقر الوزارة حضره كافة الإطارات المركزية للوزارة، وقد وجّه الوزير شكره لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لموافقته على مقترح تعيين كل من أحمد سليماني مديرا عاما للديوان الوطني للحج والعمرة. وكذا الموافقة على تعيين أمحمد بوزيان مديرا عاما للديوان الوطني للأوقاف والزكاة.

وفي ذات السياق أعلن الوزير عن موافقة السلطات العليا للبلاد على اقتراحات التعيين في المناصب العليا التي تم تقديمها طبقا للهيكلة الجديدة للوزارة، كما كان اللقاء فرصة لتوجيه الإطارات إلى مزيد من العناية والجهد تحقيقا للأهداف السامية المنوطة بالوزارة.

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