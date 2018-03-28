تعيين أحمد شودار رئيس مدير عام إتصالات الجزائر

وأفادت مصادر مطلعة لـ”النهار”، أن وزيرة البريد وتكنولوجيات الإتصالات تعين شاب من المتعامل التاريخي رئيسا مديرا عاما لموبيليس.

مفيدة بأن مجلس إدارة إتصالات الجزائر إجتمع اليوم وقرّر تعيين شودار رئيسا مديرا عاما للمجمع.

فيما أقرت الوزيرة هدى فرعون الإبقاء على إطارات هياكل القطاع في مناصبهم حفاظا على الإستقرار.

كما أن وزيرة قطاع البريد وتكنولوجيات الإتصالات تشرف على تعزيز إستراتيجية القطاع.

وتم إستخلاف أحمد شودار في مؤسسة “اتصالات الجزائر للهاتف النقال – موبيليس”، بسيد أحمد زايدي، وهو إطار شاب من نفس المؤسسة.

ويستمر في تسيير الفروع الأخرى كلّ من “عادل خمان” بالنسبة لمؤسسة “اتصالات الجزائر”.

و”أنور بن عبد الواحد” بالنسبة لمؤسسة “اتصالات الجزائر الفضائية”.